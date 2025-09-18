Нико Хюлькенберг: «Меня восхищает столь сильная увлеченность Ферстаппена гонками»

Хюлькенберга впечатлило участие Ферстаппена в гонке класса GT.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг рассказал, что постоянно удивляется тому, насколько сильно Макс Ферстаппен увлечен гонками в целом – и что тот даже решился на участие в заезде на машинах класса GT на «Нордшляйфе» для получения лицензии «А». Которая даст Ферстаппену возможность в будущем выступить в гонке «24 часа Нюрбургринга».

Сам Хюлькенберг в 2015 году сумел выиграть гонку «24 часа Ле-Мана», параллельно выступая в «Формуле-1» за «Форс-Индию».

«Я не знаю, хочет ли Макс сделать нечто подобное, параллельно с выступлениями в «Формуле-1». Только он может ответить на этот вопрос.

Но меня восхищает его столь сильная увлеченность гонками. Вся его жизнь построена вокруг интереса к гонкам. Когда он не выступает в «Формуле-1», то гоняет дома на симуляторе, или работает на симуляторе «Ред Булл », или же гоняется на машинах класса GT.

Я знаю мало людей, которые настолько живут гонками. Но то, что это сделал, заявившись в гонки GT, это здорово. То, что он смог это сделать параллельно с выступлениями в нынешнем сезоне – это нечто поразительное», – рассказал Хюлькенберг.

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют