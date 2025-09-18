Оскар Пиастри: «Реверсивная стартовая решетка – это последнее, что нужно «Формуле-1»

Пиастри не хотел бы видеть в «Ф-1» правило реверсивной решетки.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри раскритиковал идею возможной реализации в «Формуле-1» правила реверсивной стартовой решетки, которое действует в «Формуле-2» и «Формуле-3».

По словам Пиастри, данное правило вообще не соотносится с уровнем чемпионата «Ф-1».

«Это может показаться очевидным, учитывая наше текущее положение, но мне кажется, реверсивная решетка – это плохая идея.

Я считаю, что реверсивная стартовая решетка – это последнее, что нужно «Формуле-1». Это последнее, что мы хотим видеть – никому из нас не хочется, чтобы результаты гонок определялись подобными вещами.

В «Формуле-1» есть одна единственная глобальная цель – победа в чемпионате. В то же время в «Формуле-2» и «Формуле-3» основная задача гонщика – хорошо показать себя. Показать, почему ты достоит перейти в «Формулу-1».

То есть ты должен продемонстрировать определенные качества и умения – показать людям из «Ф-1», что ты умеешь, вне зависимости от конечных результатов. А в «Формуле-1» нет следующей ступени для перехода куда-то выше», – рассказал Пиастри.

