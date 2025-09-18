  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Реверсивная стартовая решетка – это последнее, что нужно «Формуле-1»
3

Оскар Пиастри: «Реверсивная стартовая решетка – это последнее, что нужно «Формуле-1»

Пиастри не хотел бы видеть в «Ф-1» правило реверсивной решетки.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри раскритиковал идею возможной реализации в «Формуле-1» правила реверсивной стартовой решетки, которое действует в «Формуле-2» и «Формуле-3».

По словам Пиастри, данное правило вообще не соотносится с уровнем чемпионата «Ф-1».

«Это может показаться очевидным, учитывая наше текущее положение, но мне кажется, реверсивная решетка – это плохая идея.

Я считаю, что реверсивная стартовая решетка – это последнее, что нужно «Формуле-1». Это последнее, что мы хотим видеть – никому из нас не хочется, чтобы результаты гонок определялись подобными вещами.

В «Формуле-1» есть одна единственная глобальная цель – победа в чемпионате. В то же время в «Формуле-2» и «Формуле-3» основная задача гонщика – хорошо показать себя. Показать, почему ты достоит перейти в «Формулу-1».

То есть ты должен продемонстрировать определенные качества и умения – показать людям из «Ф-1», что ты умеешь, вне зависимости от конечных результатов. А в «Формуле-1» нет следующей ступени для перехода куда-то выше», – рассказал Пиастри.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
регламент
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер о шансах выиграть в Баку: «Не питаю больших надежд, сильнейшей командой будет «Макларен»
28 минут назад
Гельмут Марко о Норрисе и Пиастри: «У каждого из них есть свои сильные стороны. Но с учетом всех факторов Оскар кажется фаворитом»
сегодня, 15:29
Льюис Хэмилтон: «В этом году старался как можно лучше адаптироваться к методам работы «Феррари»
2сегодня, 15:15
Ландо Норрис: «Результат в Монце показывает, что «Макларен» уязвим – и для меня это не обязательно плохая новость»
1сегодня, 14:06
Шарль Леклер: «В Баку я должен нацеливаться на победу, трасса подходит моему стилю пилотажа»
4сегодня, 13:42
Макс Ферстаппен: «Хотим выложиться на максимум и постараться попасть на подиум»
1сегодня, 13:26
Ландо Норрис о негативной общей реакции на командную тактику: «С учетом того, в каком мире мы живем, я не удивлен»
3сегодня, 13:17
Льюис Хэмилтон: «Хотелось бы в какой-то момент принести «Феррари» подиум»
4сегодня, 13:03
Макс Ферстаппен о выступлении на «Нордшляйфе»: «Очень полезный опыт, да и любой круг по этой трассе – это всегда здорово»
1сегодня, 12:08
Алекс Албон: «Трасса в Баку может подойти «Уильямсу», основной момент – сможем ли мы заставить работать шины»
сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото