«Кадиллак» нанял сотрудницу, обвинявшую Хорнера, и переманивает механиков других команд, предлагая зарплату втрое больше (Blick)

«Кадиллак» избрал агрессивную стратегию при поиске сотрудников.

Новой команде «Формулы-1» «Кадиллак», которая начнет выступления в 2026 году, приходится предлагать щедрые контракты, чтобы найти специалистов.

По информации Blick, американцы переманивают механиков из других коллективов, предлагая зарплату втрое больше, чем у конкурентов. Кроме того, утверждается, что в «Кадиллаке » теперь работает экс-сотрудница «Ред Булл », которая обвиняла бывшего руководителя Кристиана Хорнера в неподобающем поведении.

Также отмечается, что под лозунгом «любой ценой» работников ищет и новая заводская команда «Ауди » (до конца сезона-2025 – клиентский «Заубер »).

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Перес и Боттас – сильнейший состав для новой команды «Ф-1» в истории по версии The Race