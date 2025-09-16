«Кадиллак» нанял сотрудницу, обвинявшую Хорнера, и переманивает механиков других команд, предлагая зарплату втрое больше (Blick)
Новой команде «Формулы-1» «Кадиллак», которая начнет выступления в 2026 году, приходится предлагать щедрые контракты, чтобы найти специалистов.
По информации Blick, американцы переманивают механиков из других коллективов, предлагая зарплату втрое больше, чем у конкурентов. Кроме того, утверждается, что в «Кадиллаке» теперь работает экс-сотрудница «Ред Булл», которая обвиняла бывшего руководителя Кристиана Хорнера в неподобающем поведении.
Также отмечается, что под лозунгом «любой ценой» работников ищет и новая заводская команда «Ауди» (до конца сезона-2025 – клиентский «Заубер»).
«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?
Перес и Боттас – сильнейший состав для новой команды «Ф-1» в истории по версии The Race