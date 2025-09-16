  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Кадиллак» нанял сотрудницу, обвинявшую Хорнера, и переманивает механиков других команд, предлагая зарплату втрое больше (Blick)
0

«Кадиллак» нанял сотрудницу, обвинявшую Хорнера, и переманивает механиков других команд, предлагая зарплату втрое больше (Blick)

«Кадиллак» избрал агрессивную стратегию при поиске сотрудников.

Новой команде «Формулы-1» «Кадиллак», которая начнет выступления в 2026 году, приходится предлагать щедрые контракты, чтобы найти специалистов.

По информации Blick, американцы переманивают механиков из других коллективов, предлагая зарплату втрое больше, чем у конкурентов. Кроме того, утверждается, что в «Кадиллаке» теперь работает экс-сотрудница «Ред Булл», которая обвиняла бывшего руководителя Кристиана Хорнера в неподобающем поведении.

Также отмечается, что под лозунгом «любой ценой» работников ищет и новая заводская команда «Ауди» (до конца сезона-2025 – клиентский «Заубер»).

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Перес и Боттас – сильнейший состав для новой команды «Ф-1» в истории по версии The Race

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
logoЗаубер
Кадиллак
logoРед Булл
logoАуди
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дочь Брюса Макларена: «Отец был бы невероятно горд Заком Брауном»
40 минут назад
Джолион Палмер: «Почему Антонелли должен сразу выступать лучше? Ферстаппен начинал в паре с новичком Сайнсом, а не с пиковым Феттелем»
259 минут назад
Джордж Расселл назвал Хэмилтона, Джордана, Болта и Вудса величайшими спортсменами в истории: «Не хочу вызывать споры и выбирать Роналду или Месси»
29сегодня, 17:59
Макс Ферстаппен: «Вижу себя в Антонелли, знаю, насколько он талантлив»
1сегодня, 17:38
Льюис Хэмилтон призвал помогать жителям Газы: «Комиссия ООН назвала происходящее геноцидом. Мы не можем стоять в стороне»
49сегодня, 16:39
Юниор «Ред Булл» Цолов перейдет в «Ф-2» в 2026-м
2сегодня, 15:58
Журналист Бенсон: «Антонелли ничего не грозит сейчас – он будет в «Мерседесе» в 2026-м»
сегодня, 15:49
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
1сегодня, 15:15
Новая команда «Формулы E» «Ситроен» подписала двукратного чемпиона Верня и вице-чемпиона Кэссиди
сегодня, 14:41
Нико Росберг: «Макларену» повезло, что Пиастри и Норрис – не настоящие убийцы»
сегодня, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото