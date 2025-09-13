  • Спортс
  • Перес и Боттас – сильнейший состав для новой команды «Ф-1» в истории по версии The Race
2

Перес и Боттас – сильнейший состав для новой команды «Ф-1» в истории по версии The Race

Перес и Боттас – сильнейший состав новой команды «Ф-1» по версии The Race.

Команде «Кадиллак» удалось собрать сильнейший состав пилотов для дебютного сезона в «Формуле-1».

Четверо авторов The Race составили рейтинг силы пилотов, с которыми свой путь в «Ф-1» начинали новые команды. И поставили на первое место именно пару пилотов «Кадиллака» – Серхио Переса и Валттери Боттаса.

Рейтинг топ-10 лучших пар пилотов новых команд «Ф-1»

1. «Кадиллак» – 2026 – Серхио Перес / Валттери Боттас

2. «БАР» – 1999 – Жак Вильнев / Рикардо Зонта

3. «Лотус» – 2010 – Хейкки Ковалайнен / Ярно Трулли

4. «Стюарт» – 1997 – Рубенс Баррикелло / Ян Магнуссен

5. «Верджин» – 2010 – Тимо Глок / Лукас ди Грасси

6. «Хаас» – 2016 – Ромен Грожан / Эстебан Гутьеррес

7. «Тойота» – 2002 – Мика Сало / Аллан Макниш

8. «Супер Агури» – 2006 – Такума Сато / Юдзи Иде

9. «Лола» – 1997 – Винченцо Соспири / Рикарду Россет

10. «ХРТ» – 2010 – Карун Чандок / Бруно Сенна

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
