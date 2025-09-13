Перес и Боттас – сильнейший состав для новой команды «Ф-1» в истории по версии The Race
Команде «Кадиллак» удалось собрать сильнейший состав пилотов для дебютного сезона в «Формуле-1».
Четверо авторов The Race составили рейтинг силы пилотов, с которыми свой путь в «Ф-1» начинали новые команды. И поставили на первое место именно пару пилотов «Кадиллака» – Серхио Переса и Валттери Боттаса.
Рейтинг топ-10 лучших пар пилотов новых команд «Ф-1»
1. «Кадиллак» – 2026 – Серхио Перес / Валттери Боттас
2. «БАР» – 1999 – Жак Вильнев / Рикардо Зонта
3. «Лотус» – 2010 – Хейкки Ковалайнен / Ярно Трулли
4. «Стюарт» – 1997 – Рубенс Баррикелло / Ян Магнуссен
5. «Верджин» – 2010 – Тимо Глок / Лукас ди Грасси
6. «Хаас» – 2016 – Ромен Грожан / Эстебан Гутьеррес
7. «Тойота» – 2002 – Мика Сало / Аллан Макниш
8. «Супер Агури» – 2006 – Такума Сато / Юдзи Иде
9. «Лола» – 1997 – Винченцо Соспири / Рикарду Россет
10. «ХРТ» – 2010 – Карун Чандок / Бруно Сенна
