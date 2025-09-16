Нико Росберг: «Макларену» повезло, что Пиастри и Норрис – не настоящие убийцы»

Росберг высказался о хрупкости ситуации в «Макларене».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о том, что противостояние напарников по «Макларену» Оскара Пиастри и Ландо Норриса пока не переросло в серьезный конфликт.

«Считаю, «Макларену » немного повезло, что эти два гонщика – не настоящие убийцы. Они на пути к этому, но пока ими не являются. Думаю, это сдерживает всю ситуацию.

Но напряжение все равно есть, это ведь борьба за чемпионство. На кону твоя мечта детства. Это огромная цель, они будут сражаться каждый уик-энд – впереди много всего», – прокомментировал Нико.

