Габриэл Бортолето: «Очевидно, расстроен, ведь мне не удалось принять участия в квалификации на моем первом домашнем этапе»

Бортолето высказался о пропуске домашней квалификации.

Пилот «Заубера » огорчен из-за того, что не смог принять участия в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Бразилец разбил машину в конце спринта, из-за чего команде пришлось использовать новое шасси – механики не успели подготовить машину к квалификации.

Нико Хюлькенбергу – напарнику Бортолето – удалось занять 10-е место на стартовой решетке.

«Я в порядке. Очевидно, расстроен, ведь мне не удалось принять участия в квалификации на моем первом домашнем Гран-при. Жаль, ведь я считал, что машина в этот уик-энд довольно конкурентоспособна – но впереди еще гонка», – сказал Габриэл.

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

