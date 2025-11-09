  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла: «Норрису проще адаптироваться к ситуации с низким уровнем сцепления. Пиастри все еще учится»
1

Андреа Стелла: «Норрису проще адаптироваться к ситуации с низким уровнем сцепления. Пиастри все еще учится»

Стелла заявил, что Пиастри все еще в процессе обучения.

Руководитель «Макларена» прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, объяснив отставание Оскара Пиастри от напарника Ландо Норриса.

Норрис взял поул, в то время как Пиастри оказался 4-м в 0,375 секунды позади.

«Времена кругов были значительно медленнее, чем в пятницу. Это создало ситуацию, похожую на то, что мы видели в Мехико и Остине. В таких странных условиях сложнее собрать чистый круг. Они требуют особого подхода к пилотажу.

Оскар все еще совершенствует эту технику – ему требуется немного больше времени, чтобы полностью освоиться с ней. Эффект от таких условий усиливается, когда, как сегодня [в субботу], сцепление меняется в каждом повороте при сопутствующих порывах ветра. Та же проблема возникла у Ландо на первом быстром круге в третьем сегменте.

Думаю, Ландо проще адаптироваться к ситуации с низким уровнем сцепления, что выражается в хорошем времени круга. По какой-то причине последние три уик-энда мы всегда сталкиваемся с условиями низкого уровня сцепления.

В таком случае просто поставить «софт» недостаточно. Нужно контролировать машину, в то время как она склонна к скольжению. Оскар все еще учится этому – но мы знаем, что он способен быстро учиться», – отметил Стелла.

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

Ферстаппен – главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
logoОскар Пиастри
logoАндреа Стелла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Жак Вильнев о борьбе Ферстаппена за титул: «Ничего еще не решено»
4 минуты назад
Оскар Пиастри о старте с 4-го места: «Как перевернуть ситуацию? Просто попытаться обогнать несколько машин»
13 минут назад
Дождь идет за 2,5 часа до старта Гран-при Сан-Паулу
37 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 20:00
47 минут назад
Эстебан Окон стартует с пит-лейн на Гран-при Сан-Паулу
50 минут назад
MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Баньяя сошел
51 минуту назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
сегодня, 14:00
Оливер Бермэн о 8-м месте в квалификации: «В 3-м сегменте дела пошли не лучшим образом. Очень странно»
сегодня, 13:36
Габриэл Бортолето: «Очевидно, расстроен, ведь мне не удалось принять участия в квалификации на моем первом домашнем этапе»
сегодня, 13:14
Льюис Хэмилтон: «Температура шин зависит от работы механиков в боксах… Стараюсь весь год, но все плохо»
сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото