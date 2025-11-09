Андреа Стелла: «Норрису проще адаптироваться к ситуации с низким уровнем сцепления. Пиастри все еще учится»

Стелла заявил, что Пиастри все еще в процессе обучения.

Руководитель «Макларена » прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, объяснив отставание Оскара Пиастри от напарника Ландо Норриса .

Норрис взял поул, в то время как Пиастри оказался 4-м в 0,375 секунды позади.

«Времена кругов были значительно медленнее, чем в пятницу. Это создало ситуацию, похожую на то, что мы видели в Мехико и Остине. В таких странных условиях сложнее собрать чистый круг. Они требуют особого подхода к пилотажу.

Оскар все еще совершенствует эту технику – ему требуется немного больше времени, чтобы полностью освоиться с ней. Эффект от таких условий усиливается, когда, как сегодня [в субботу], сцепление меняется в каждом повороте при сопутствующих порывах ветра. Та же проблема возникла у Ландо на первом быстром круге в третьем сегменте.

Думаю, Ландо проще адаптироваться к ситуации с низким уровнем сцепления, что выражается в хорошем времени круга. По какой-то причине последние три уик-энда мы всегда сталкиваемся с условиями низкого уровня сцепления.

В таком случае просто поставить «софт» недостаточно. Нужно контролировать машину, в то время как она склонна к скольжению. Оскар все еще учится этому – но мы знаем, что он способен быстро учиться», – отметил Стелла .

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

Ферстаппен – главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года

