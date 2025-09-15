1

Ландо Норрис: «В борьбе с Пиастри моим преимуществом является опыт»

Норрис назвал опыт в «Ф-1» преимуществом в борьбе с Пиастри.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что в борьбе за победу в чемпионате со своим напарником Оскаром Пиастри его преимуществом является более богатый опыт выступлений в «Формуле-1».

«Я всегда терпеть не мог использование аргумента про опыт при поиске оправданий или причин чего-либо, но в итоге ты приходишь к пониманию того, что узнаю о чем-либо именно с опытом. И опыт является моим преимуществом в борьбе с Оскаром.

При этом Оскар явно не испытывает нехватку скорости, таланта, умений. Так что я знаю, кому противостою. Я сражаюсь с парнем, который не уступает мне в скорости, который столь же хорош, как я. И при этом невероятно спокоен. То есть, у меня все нормально, но на его фоне я кажусь себе даже слишком эмоциональным», – рассказал Норрис.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
