Эстебан Окон стартует с пит-лейн на Гран-при Сан-Паулу

Окон начнет гонку в Бразилии с пит-лейн.

Пилот «Хааса » квалифицировался 17-м на Гран-при Сан-Паулу.

Команда приняла решение заменить на болиде француза силовую установку, превысив лимит (это пятая замена при четырех разрешенных). В связи с этим Окон начнет заезд с пит-лейн.

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

Ферстаппен – главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года

