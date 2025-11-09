Эстебан Окон стартует с пит-лейн на Гран-при Сан-Паулу
Окон начнет гонку в Бразилии с пит-лейн.
Пилот «Хааса» квалифицировался 17-м на Гран-при Сан-Паулу.
Команда приняла решение заменить на болиде француза силовую установку, превысив лимит (это пятая замена при четырех разрешенных). В связи с этим Окон начнет заезд с пит-лейн.
Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.
Ферстаппен – главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости