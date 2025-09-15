Алексей Попов: «Ощущение, что Норриса «тянут» в «Макларене», у болельщиков присутствует, и им это не нравится»

Попов сообщил, что фанаты до сих пор не поняли размен позиций в «Макларене».

Комментатор Алексей Попов поделился результатами опроса, который провел в своих соцсетях, и высказался об отношении зрителей к размену в «Макларене» на Гран-при Италии.

Ландо Норрис опережал Оскара Пиастри на протяжении большей части гонки, однако пропустил напарника после заминки на пит-стопе. Австралиец вернул место после приказа с мостика.

«Мы дали остыть страстям, провели опрос, и все равно – только 21 процент поддерживает [решение «Макларена»], несмотря на все услышанные аргументы команды, и 58 процентов не поддерживает (еще 21 процент затруднился с ответом – Спортс’’).

Людям не понравилось, как бы это логично нельзя было объяснить – и я сам пытался это объяснить, я частично даже понимал логику команды. И тем не менее есть общее ощущение фаворитизма.

Хотя обратные примеры были – и запоротых пит-стопов полно было у Ландо, и он вернул [позицию] Пиастри в Венгрии в прошлом году в борьбе за победу.

Но общее ощущение, что Ландо «тянут» относительно Оскара – оно, может быть, совершенно иррациональное, но у болельщиков оно присутствует, и им это не нравится», – заявил Попов.

