  Алексей Попов: «Ощущение, что Норриса «тянут» в «Макларене», у болельщиков присутствует, и им это не нравится»
Алексей Попов: «Ощущение, что Норриса «тянут» в «Макларене», у болельщиков присутствует, и им это не нравится»

Попов сообщил, что фанаты до сих пор не поняли размен позиций в «Макларене».

Комментатор Алексей Попов поделился результатами опроса, который провел в своих соцсетях, и высказался об отношении зрителей к размену в «Макларене» на Гран-при Италии.

Ландо Норрис опережал Оскара Пиастри на протяжении большей части гонки, однако пропустил напарника после заминки на пит-стопе. Австралиец вернул место после приказа с мостика.

«Мы дали остыть страстям, провели опрос, и все равно – только 21 процент поддерживает [решение «Макларена»], несмотря на все услышанные аргументы команды, и 58 процентов не поддерживает (еще 21 процент затруднился с ответом – Спортс’’).

Людям не понравилось, как бы это логично нельзя было объяснить – и я сам пытался это объяснить, я частично даже понимал логику команды. И тем не менее есть общее ощущение фаворитизма.

Хотя обратные примеры были – и запоротых пит-стопов полно было у Ландо, и он вернул [позицию] Пиастри в Венгрии в прошлом году в борьбе за победу.

Но общее ощущение, что Ландо «тянут» относительно Оскара – оно, может быть, совершенно иррациональное, но у болельщиков оно присутствует, и им это не нравится», – заявил Попов.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

В рафинированном «Макларене» не могут даже эффектно поругаться. А вы тоже свистели бы Норрису?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Алексея Попова
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoФормула-1
logoАлексей Попов
Гран-при Италии
Гран-при Венгрии
