Фернандо Алонсо: «Если бы вчера мне сказали, что я окажусь впереди Ферстаппена и Хэмилтона, то посчитал бы это очень хорошей квалификацией»

Алонсо удивился из-за результатов квалификации в Бразилии.

Пилот «Астон Мартин » прокомментировал 11-е место в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Испанец оказался впереди Льюиса Хэмилтона (13-й) и Макса Ферстаппена (16-й).

«Не удивлен [что выступил хуже, чем в квалификации к спринту], если честно. Мы всегда сильны в пятницу. Я выступаю здесь 21 год, так что знаю трассу, ее кочки. В пятницу мы показали максимум.

Затем остальные узнали больше о поведении своих машин, и в субботу мы вернулись на свою естественную позицию. Я имею в виду, что если бы вчера мне сказали, что я окажусь впереди Макса и Хэмилтона, то я бы посчитал это очень хорошей квалификацией.

Я хочу сказать, что все находятся в довольно сложных условиях, включая нас.

Если считать, что стакан наполовину полон, то мы стартуем на 11-м месте, то есть всего в одной позиции от очков. Если удастся провести хороший старт и реализовать хорошую стратегию, то все может получиться», – сказал Алонсо .

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

