Оливер Бермэн о 8-м месте в квалификации: «В 3-м сегменте дела пошли не лучшим образом. Очень странно»

Бермэн считает, что мог оказаться выше в квалификации в Бразилии.

Пилот «Хааса » недоволен 8-м местом в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

«Основная трудность заключается в том, что у меня все было отлично в первом и втором сегменте, но в третьем дела пошли не лучшим образом. Я видел, как у многих возникали проблемы, было трудно заставить «софт» работать. С этим комплектом сегодня [в субботу] было непросто.

Возможно, в третьем сегменте мы перегрели шины, ведь я проехал прогревочные круги чуть быстрее [необходимого]. Честно говоря, я был очень доволен обоими кругами в Q3, но я заметил, что проехал на 0,2 секунды медленнее, чем в Q2. Это очень странно», – сказал Бермэн .

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

