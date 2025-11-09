Льюис Хэмилтон: «Температура шин зависит от работы механиков в боксах… Стараюсь весь год, но все плохо»

Хэмилтон разочарован выступлением в квалификации в Бразилии.

Пилот «Феррари » считает, что стал 13-м в квалификации к Гран-при Сан-Паулу из-за действий команды.

Его напарник Шарль Леклер квалифицировался 3-м.

«Температура шин зависит от работы механиков в боксах… С точки зрения исполнения, тайминга и всего прочего все было в порядке. Проблемы были только с задними шинами. Мне не удалось прогреть их до рабочих температур.

Я ничего не жду от гонки, посмотрим, что случится. Вероятно, об этом уик-энде можно будет просто забыть. Очевидно, дела идут не лучшим образом, но я сделаю все возможное. Завтра [в воскресенье] я попробую еще раз. Я стараюсь весь год, но все плохо», – сказал Хэмилтон.

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

Льюис Хэмилтон: «Мне просто не удалось «включить» шины»

