5

Ферстаппен начнет Гран-при Сан-Паулу с пит-лейн

Ферстаппен стартует с пит-лейн в Бразилии.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал 16-м в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

В связи с этим в команде решили изменить настройки и спецификацию болида Ферстаппена, а также поставить нидерландцу новый двигатель: после спринта Макс перешел на старое днище, которое привело к потере сцепления – из-за чего было принято решение вернуть ему более новую версию, с которой он начинал уик-энд. 

Из-за нарушения правил «закрытого парка» гонщик «Ред Булл» начнет заезд с пит-лейн.

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

Ферстаппен – главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
Гран-при Бразилии
