Жак Вильнев: «Напарники Ферстаппена не умеют работать с настройками и копируют Макса – это не помогает»

Вильнев рассказал о главной проблеме вторых пилотов «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мыслями о том, почему напарники Макса Ферстаппена в «Ред Булл» терпят постоянные неудачи.

«Гасли и Албон не были готовы. Им, новичкам, нужно было провести еще полсезона, а этого времени не предоставили. Сейчас они выступают лучше. Перес уже вышел на плато и не мог прибавить – впрочем, он никогда и не показывал чемпионский уровень.

Макс – пилот старой школы, таких осталось мало. Непросто найти гонщика, который сможет работать с командой, делать болид «своим», способствовать прогрессу коллектива.

[Напарники Ферстаппена] недостаточно сильные, вот и все. Достаточно хороший гонщик сможет оказаться настолько близко, что [команда] посчитает: «Ладно, возможно, к его комментариям стоит прислушаться».

Но некоторые пилоты – и их много – не умеют работать с настройками. Они просто говорят: «О, у меня небольшая недостаточная поворачиваемость». Окей, но почему? Что происходит? Что ты чувствуешь на трассе? Они понятия не имеют.

Они просто заявляют: «Что ж, если Макс это делает, я скопирую». Это не помогает. По ходу сезона они откатываются все дальше и дальше», – проанализировал ситуацию эксперт Sky Sports.

