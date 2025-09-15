5

Франц Тост: «У Ферстаппена и Шумахера одни и те же гены»

Франц Тост рассказал, чем Ферстаппен похож на Шумахера.

Бывший руководитель младшей команды «Ред Булл» (нынешнее название – «Рейсинг Буллз») Франц Тост сравнил Макса Ферстаппена и Михаэля Шумахера.

«Михаэля заботили только настройки болида. Во Фьорано ему давали проехать несколько кругов, чтобы проверить надежность двигателя и все прочее. Его так заботили настройки, потому что он знал, что это определяющий фактор для темпа.

Вот почему они оба такие успешные. Они полностью понимают машину. В Монце Макс вникал в детали так же, как Михаэль. Вот почему они достигают успеха. У них одни и те же гены.

То же вы можете увидеть среди молодых пилотов: тот, кто прикладывает усилия, продвигается вперед, остальные могут забыть об успехе», – сказал Тост.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoФранц Тост
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Италии
logoМихаэль Шумахер
logoРейсинг Буллз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Оливер Бермэн: «Не знал, что Херта будет в «Ф-2». Тесты «Ф-1» полезнее»
111 минут назад
Ландо Норрис: «Когда пилот недостаточно уважает команду, это длится не очень долго»
35 минут назад
Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Поддержу Лоусона. Цунода просто не оставил ему места в Монце»
59 минут назад
Карлос Сайнс: «Хочу вернуть к победам одну из исторически самых значимых команд в «Ф-1»
1сегодня, 04:45
Фернандо Алонсо: «Величие – быть лучшей версией себя и всегда стремиться к большему. Подготовка и гоночные знания делают меня победителем еще до старта»
1вчера, 20:15
Ландо Норрис: «Индикар» – одна из труднейших серий в мире с пилотами невероятно высокого уровня»
1вчера, 19:47
Франко Колапинто: «Фанхио, Сенной и Хэмилтоном я восхищаюсь больше всего, каждый был лучшим в свое время»
1вчера, 19:21
MotoGP. Марк Маркес о титуле: «Похоже, это вопрос времени. Потрясающее чувство, все еще не верится»
вчера, 18:56
Фернандо Алонсо: «Убедил Уэббера на Гран-при Кореи-2010, что трасса в худшем состоянии, чем на самом деле, и он разбил болид»
10вчера, 18:36
WRC. Ожье выиграл Ралли Чили и возглавил чемпионат
3вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27