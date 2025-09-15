Франц Тост: «У Ферстаппена и Шумахера одни и те же гены»

Франц Тост рассказал, чем Ферстаппен похож на Шумахера.

Бывший руководитель младшей команды «Ред Булл » (нынешнее название – «Рейсинг Буллз ») Франц Тост сравнил Макса Ферстаппена и Михаэля Шумахера .

«Михаэля заботили только настройки болида. Во Фьорано ему давали проехать несколько кругов, чтобы проверить надежность двигателя и все прочее. Его так заботили настройки, потому что он знал, что это определяющий фактор для темпа.

Вот почему они оба такие успешные. Они полностью понимают машину. В Монце Макс вникал в детали так же, как Михаэль. Вот почему они достигают успеха. У них одни и те же гены.

То же вы можете увидеть среди молодых пилотов: тот, кто прикладывает усилия, продвигается вперед, остальные могут забыть об успехе», – сказал Тост.

