Линдблад перейдет в «Рейсинг Буллз», Аджар – в «Ред Булл» (AMuS)

В «Ред Булл» готовы перевести Линдблада в «Формулу-1».

Пилот молодежной программы «Ред Булл» Арвид Линдблад с очень высокой долей вероятности в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-1».

По информации Auto-motor-und-sport, в «Ред Булл» уже приняли решение перевести Линдблада в команду «Рейсинг Буллз».

В то же время Изак Аджар получит повышение и станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

При этом в «Ред Булл» пока так и не определились с тем, кто будет выступать за «Рейсинг Буллз» вместе с Линдбладом. Сообщается, что шансы сохраняют и Лиам Лоусон, и Юки Цунода.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Auto-Motor-und-Sport
