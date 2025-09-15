В Мадриде прошла акция протеста против гонки «Ф-1» под лозунгом «Наши улицы – не автодром». Гран-при намечен на 2026-й
Жители Мадрида вышли на улицы, протестуя против дебюта «Ф-1».
Гран-при Испании планируют перенести на городскую трассу «Мадринг» в Мадриде в 2026 году, гонка намечена на 13 сентября.
14 сентября, в воскресенье, движение местных жителей под названием Stop Formula 1 Madrid организовало акцию протеста против проведения этапа под лозунгом «Наши улицы – не автодром».
«В выигрыше немногие, а расплачиваться придется всем», – заявил один из протестующих.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
