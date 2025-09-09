Организаторы начнут продажу билетов на гонку в Мадриде 2026 года в конце сентября

В Мадриде скоро начнут продажу билетов на Гран-при 2026 года.

Организаторы Гран-при Испании – статус официально должен перейти от Барселоны к Мадриду в 2026 году, – объявили о том, что билеты на предстоящий этап начнут продаваться 23 сентября.

Гран-при Испании с 2026 года должен официально переехать на новую полугородскую трассу в Мадриде, которая получила название «Мадринг».

При этом в прессе неоднократно появлялась информация, что организаторы столкнулись с рядом трудностей и могут попросту не успеть в срок достроить трассу и все объекты инфраструктуры.

Гонка в Мадриде, по предварительной версии календаря «Формулы-1» на сезон-2026, должна будет пройти 11-13 сентября. При этом трасса пока не готова и не прошла процесс омологации ФИА.

