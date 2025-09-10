В Имоле хотят вернуться в календарь «Ф-1» на условиях ротации Гран-при (Planet F1)

В Имоле надеются вернуть Гран-при «Формулы-1».

Организаторы гонки в Имоле, которая в последние годы проходила под названием Гран-при Эмилии -Романьи, надеются вернуть этап в календарь чемпионата.

У Имолы нет контракта на проведение гонки в следующем году, но организаторы, по информации Planet F1, ведут переговоры с руководством «Формулы-1».

В частности, обсуждается вариант возвращения гонки, которая проводится на трассе имени Энцо и Дино Феррари, в календарь чемпионата на условиях ротации с другим Гран-при. Если сторонам удастся договорится, Гран-при в Имоле будет проводится раз в два года.

При этом автодром в Имоле является резервным и может занять место в календаре «Ф-1» в случае отмены одного из основных Гран-при. В отношении 2026 года наибольшие сомнения вызывают перспективы Гран-при Испании в Мадриде – где процесс строительства трассы и необходимых объектов инфраструктуры пока очень далек от завершения.

