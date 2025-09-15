Джонатан Уитли об идее перехода на двигатели V8: «Позиция «Ауди» не изменилась»

«Ауди» выступает против моторов V8.

Руководитель «Заубера » (со следующего сезона «Ауди») Джонатан Уитли прокомментировал идею ФИА о переходе «Ф-1» в будущем на моторы V8 – которые продолжат использовать экологически чистое топливо, введенное в 2026 году.

«Были три фундаментальные причины, почему «Ауди » решила прийти в «Формулу-1». Одна – высокоэффективный двигатель. Другая – продвинутая гибридная технология. И, наконец, экологически чистое топливо.

Не думаю, что наша позиция изменилась. И насколько мне известно, мы еще долго собираемся придерживаться ее», – сказал Уитли.

