Джонатан Уитли об идее перехода на двигатели V8: «Позиция «Ауди» не изменилась»
«Ауди» выступает против моторов V8.
Руководитель «Заубера» (со следующего сезона «Ауди») Джонатан Уитли прокомментировал идею ФИА о переходе «Ф-1» в будущем на моторы V8 – которые продолжат использовать экологически чистое топливо, введенное в 2026 году.
«Были три фундаментальные причины, почему «Ауди» решила прийти в «Формулу-1». Одна – высокоэффективный двигатель. Другая – продвинутая гибридная технология. И, наконец, экологически чистое топливо.
Не думаю, что наша позиция изменилась. И насколько мне известно, мы еще долго собираемся придерживаться ее», – сказал Уитли.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
