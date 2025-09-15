Джанкарло Минарди: «Феррари» предпринимала усилия, чтобы заполучить Ферстаппена. Слова Макса посылают негативный сигнал»

Минарди оценил шансы на переход Ферстаппена в «Феррари».

Президент автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле и бывший владелец команды «Формулы-1» Джанкарло Минарди заявил, что «Феррари» стремилась подписать лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«Считаю, «Феррари» предпринимала усилия в этом направлении. Что касается того, решится ли он, то, полагаю, его собственные слова – «если переходить, то ради побед» – посылают довольно негативный сигнал «Феррари».

В последние месяцы было много обсуждений, даже секретных переговоров, переходов пилотов, которые никогда никуда не уходили, так что возможно все. Думаю, «Феррари» пытается», – заявил Минарди в беседе с it.motorsport.com.

