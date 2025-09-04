Макс Ферстаппен: «Если захочу перейти в «Феррари», то ради побед»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен перед Гран-при Италии высказался о стремлении гонщиков выступать за «Феррари» и потенциальном переходе в Скудерию.
«Феррари» – огромный бренд, и, конечно, все пилоты представляют себя там. Но, на мой взгляд, отсюда и проистекает ошибка – когда ты просто хочешь выступать за «Феррари». Если хочешь пилотировать «Феррари», нужно стремиться к победам.
Если я когда-либо захочу туда перейти, то не просто ради выступлений за «Феррари», а ради возможности побеждать. А выигрывать с «Феррари» – это даже лучше.
Нельзя действовать только исходя из эмоций и страсти к бренду. Нужно переходить, если считаешь, что это подходящее место.
Будет ли так [в 2026 году], не знаю. Посмотрим, как все сложится с новым регламентом – расклады снова могут полностью поменяться», – порассуждал четырехкратный чемпион «Формулы-1».
