Макс Ферстаппен: «Если захочу перейти в «Феррари», то ради побед»

Ферстаппен назвал условие, при котором рассмотрит трансфер в «Феррари».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен перед Гран-при Италии высказался о стремлении гонщиков выступать за «Феррари» и потенциальном переходе в Скудерию.

«Феррари» – огромный бренд, и, конечно, все пилоты представляют себя там. Но, на мой взгляд, отсюда и проистекает ошибка – когда ты просто хочешь выступать за «Феррари». Если хочешь пилотировать «Феррари», нужно стремиться к победам.

Если я когда-либо захочу туда перейти, то не просто ради выступлений за «Феррари», а ради возможности побеждать. А выигрывать с «Феррари» – это даже лучше.

Нельзя действовать только исходя из эмоций и страсти к бренду. Нужно переходить, если считаешь, что это подходящее место.

Будет ли так [в 2026 году], не знаю. Посмотрим, как все сложится с новым регламентом – расклады снова могут полностью поменяться», – порассуждал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Йос Ферстаппен: «С Максом много говорили о «Мерседесе», но также о «Феррари»

Выступления за «Феррари» – боль. И, похоже, Леклер упивается страданиями