Ральф Шумахер: «Возникает ощущение, что союз Ферстаппена и «Феррари» действительно может отлично сработать»

Шумахер не исключает переход Ферстаппена в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил, что вполне может представить себе Макса Ферстаппена в составе «Феррари» уже в ближайшем будущем – учитывая то, как, по его словам, болельщики поддерживали Макса в Монце после его победы на Гран-при Италии.

«Было такое ощущение, что вообще все болельщики скандировали имя Макса Ферстаппена. У меня есть ощущение, что итальянские болельщики вполне могут представить, что быстрейший на данный момент гонщик «Ф-1» скоро окажется за рулем болида «Феррари».

И я должен честно признаться – не знаю, как вы, но когда я смотрю на фигуру Фреда Вассера [руководителя «Феррари»], на то, что олицетворяет собой «Феррари», а также на текущую ситуацию Макса, ведь у него теперь двое детей, у меня почему-то возникает ощущение, что союз Ферстаппена и «Феррари » действительно может отлично сработать», – рассказал Шумахер.

