Флавио Бриаторе: «Двигатель «Рено» – серьезная проблема. Гарантирую, что в следующем году «Альпин» будет в топе»

Бриаторе назвал главную проблему «Альпин».

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе оценил положение команды в текущем сезоне, который станет последним для текущего регламента.

«В какой-то момент приходится делать выбор. У «Альпин» нет возможности развивать машину 2025 года и заниматься новым болидом для 2026-го. По правде говоря, мы думали, что будем гораздо лучше в этом году.

Двигатель [«Рено»] стал серьезной проблемой. Особенно сейчас, когда 20 машин борются в пределах одной секунды – потеря двух десятых может отбросить вас с 6-го места на 17-е.

В 2026-м у нас будет такой же мотор, как и у остальных («Альпин» перейдет на силовые установки «Мерседеса» – Спортс”). Может, он будет лучше, может, нет – но у нас больше не будет оправданий.

Аэротруба и инженеры хорошо работают. У нас есть финансы, поддержка «Рено», спонсоры. У команды есть все для успеха. Если все пойдет как надо, у нас есть потенциал оказаться в топ-6, даже в топ-4.

Я вернулся не для того, чтобы быть здесь туристом. [Исполнительный директор «Рено»] Франсуа Прово хочет конкурентоспособную команду – гарантирую, что в следующем году мы будем в топе. У нас будут подиумы», – сказал Бриаторе.

Флавио Бриаторе: «Решение по составу пилотов «Альпин» будет принято в ноябре»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoHebdo
