  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Считаю, что время таких фигур, как Бриаторе, осталось в прошлом». Ральф Шумахер советует «Альпин» пригласить Хорнера
5

«Считаю, что время таких фигур, как Бриаторе, осталось в прошлом». Ральф Шумахер советует «Альпин» пригласить Хорнера

Ральф Шумахер выступает за переход Хорнера в «Альпин».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, что логичным местом продолжения карьеры для Кристиана Хорнера могла бы стать команда «Альпин».

В данный момент формальным руководителем является Флавио Бриаторе, который, впрочем, неоднократно заявлял, что не хотел бы заниматься делами «Альпин» на ежедневной основе.

«Я считаю, что время таких фигур, как Флавио Бриаторе, осталось в прошлом. В руководстве нужны технически подкованные люди – такие, как Кристиан Хорнер.

Флавио мог бы помогать команде в качестве организатора, быть лицом компании в работе с партнерами во внешнем мире», – рассказал Шумахер.

Новый босс «Ред Булл» – какой он? И как планирует выбираться из кризиса?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
logoРальф Шумахер
logoАльпин
logoФлавио Бриаторе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Формула-1» с Брэдом Питтом вышла на стриминговом сервисе Apple TV+
3сегодня, 18:25Кино
На Гран-при Нидерландов ожидается дождь
5сегодня, 17:24
Оскар Пиастри: «Все знают историю соперничества Сенны и Проста. И у нас есть причине постараться не допустить подобных проблем»
3сегодня, 15:32
Макс Ферстаппен о ключевом преимуществе «Макларена»: «Их болид намного лучше работает с шинами»
сегодня, 14:21
Пиастри – лучший пилот «Ф-1» первой половины сезона-2025 по версии RaceFans, Норрис – 9-й, Хэмилтон – 14-й
8сегодня, 13:07
«Мы готовы к переговорам». Стефано Доменикали хотел бы вернуть Гран-при Германии в «Формулу-1»
сегодня, 11:50
В случае возвращения в «Ф-1» с «Кадиллаком» Боттас потеряет 5 позиций на старте Гран-при Австралии 2026 года
11сегодня, 10:33
Джеймс Воулз о новом регламенте: «Сомневаюсь, что мы увидим такие же отрывы между производителями двигателей, как в 2014 году»
сегодня, 09:45
Тото Вольфф о шансах Хэмилтона на 8-й титул: «Если вы спрашиваете, хватает ли Льюису скорости – то да, хватает»
11сегодня, 08:36
«Кадиллак» хочет подписать контракты с Боттасом и Пересом (The Race)
14сегодня, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24