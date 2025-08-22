«Считаю, что время таких фигур, как Бриаторе, осталось в прошлом». Ральф Шумахер советует «Альпин» пригласить Хорнера

Ральф Шумахер выступает за переход Хорнера в «Альпин».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер , что логичным местом продолжения карьеры для Кристиана Хорнера могла бы стать команда «Альпин ».

В данный момент формальным руководителем является Флавио Бриаторе , который, впрочем, неоднократно заявлял, что не хотел бы заниматься делами «Альпин» на ежедневной основе.

«Я считаю, что время таких фигур, как Флавио Бриаторе, осталось в прошлом. В руководстве нужны технически подкованные люди – такие, как Кристиан Хорнер.

Флавио мог бы помогать команде в качестве организатора, быть лицом компании в работе с партнерами во внешнем мире», – рассказал Шумахер.

