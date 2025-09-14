  • Спортс
  • Журналистка Черасоли: «В «Мерседесе» мне рассказали, что Вольфф жалеет о борьбе Хэмилтона и Росберга в 2016-м»
1

Журналистка Черасоли: «В «Мерседесе» мне рассказали, что Вольфф жалеет о борьбе Хэмилтона и Росберга в 2016-м»

Вольфф все еще жалеет о сезоне-2016, рассказала журналистка Черасоли.

Бразильская журналистка Жулианна Черасоли поделилась тем, что узнала из недавнего разговора с представителями «Мерседеса».

В частности, она раскрыла, что руководитель команды Тото Вольфф сожалеет о суровой борьбе за титул между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом в сезоне-2016 – особенно на фоне нынешнего более мягкого противостояния пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Я ранее говорила с «Мерседесом», и мне рассказали, что Тото жалеет о том, как управлял командой в 2016-м – ведь тогда была такая же ситуация. Когда команда выиграла чемпионат, они постарались установить для пилотов кучу правил», – рассказала Черасоли в подкасте F1 Nation.  

Тото Вольфф: «Хэмилтона и Росберга было трудно контролировать – не вижу такой проблемы в «Макларене»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoНико Росберг
logoТото Вольфф
logoМерседес
