  • Тото Вольфф: «Хэмилтона и Росберга было трудно контролировать – не вижу такой проблемы в «Макларене»
1

В «Мерседесе» сравнили Пиастри и Норриса со своим прошлым составом.

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф вспомнил о борьбе бывших пилотов команды Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона в 2016 году и сравнил ее с подходом «Макларена» к Ландо Норрису и Оскару Пиастри.

«У нас было два разных зверя – Льюис и Нико. Они были двумя убийцами. Возможно, «убийцы» не самое подходящее слово, но они боролись друг с другом так, словно два яростных бойца, которые не берут пленных.

Эту ситуацию было довольно трудно контролировать – но я не вижу такой проблемы в «Макларене».

Прежде всего, в 2016-м нам было трудно потому, что оба пилота давно выступали за команду. Льюис уже был чемпионом. Два льва вцепились друг другу в глотки – сегодня все иначе», – сказал Вольфф.

Уникальность лидерства Пиастри в «Ф-1»: 0 великих кругов. Но он попадет в историю – этими двумя обгонами

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
