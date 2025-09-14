  • Спортс
Ральф Шумахер: «Нелепо, что Ферстаппену пришлось получать разрешение для «Нордшляйфе». Лучший пилот в мире способен справиться»

Шумахер удивлен, что Ферстаппену пришлось получать лицензию для «Нордшляйфе».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер отреагировал на выступление гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе». Четырехкратному чемпиону мира пришлось получать особое разрешение для выступлений на легендарной трассе.

«Я определенно нахожу интересным тот факт, что он находит время, несмотря на появление ребенка. Очевидно, он получает удовольствие от автоспорта. Но, конечно, «Нордшляйфе» – не самый безопасный автодром.

Я бы выдал ему [разрешение] сразу же. Можно было просто провести ему инструктаж о «Нордшляйфе» и специфических особенностях трека, вот и все. Лучший пилот в мире способен справиться, если это делают другие, я вполне уверен в этом.

Вместо того, чтобы радоваться тому, что Макс снова привлекает внимание к «Нордшляйфе» и достижениям всех гонщиков на этой трассе, люди спорят о допуске – еще до того, как он сел за руль. Просто нелепо», – заявил эксперт.

Ферстаппен завершил первую гонку на «Нордшляйфе» на 7-м месте в классе CUP3

Инструктор Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Давал Максу советы по радио – а еще мы дурачились»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
