  • Инструктор Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Давал Максу советы по радио – а еще мы дурачились»
0

На «Нордшляйфе» поделились впечатлениями от работы с Ферстаппеном.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен провел субботнюю гонку NLS на трассе «Нордшляйфе» и получил желаемую лицензию категории «А», которая позволяет ему выступать на машинах GT3.

В начале уик-энда нидерландец сдал письменный экзамен, а после проехал по трассе за машиной инструктора Андреаса Гюльдена. Тот поделился своими впечатлениями.  

«Ехать несколько кругов впереди чемпиона – это было потрясающе. К счастью, у моей машины было больше мощности, иначе могло не сработать…

Мы связывались по радио, и я давал ему советы – а еще мы немного дурачились. Он ехал на сликах, я – на обычных дорожных шинах. И я очень сильно давил на газ. Ему показалось это забавным – думаю, ему все понравилось», – сказал Гюльден.  

Макс Ферстаппен: «Нордшляйфе» – единственная в своем роде трасса, других таких просто нет»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
GT
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Нюрбургринг
