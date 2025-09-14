Инструктор Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Давал Максу советы по радио – а еще мы дурачились»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен провел субботнюю гонку NLS на трассе «Нордшляйфе» и получил желаемую лицензию категории «А», которая позволяет ему выступать на машинах GT3.
В начале уик-энда нидерландец сдал письменный экзамен, а после проехал по трассе за машиной инструктора Андреаса Гюльдена. Тот поделился своими впечатлениями.
«Ехать несколько кругов впереди чемпиона – это было потрясающе. К счастью, у моей машины было больше мощности, иначе могло не сработать…
Мы связывались по радио, и я давал ему советы – а еще мы немного дурачились. Он ехал на сликах, я – на обычных дорожных шинах. И я очень сильно давил на газ. Ему показалось это забавным – думаю, ему все понравилось», – сказал Гюльден.
