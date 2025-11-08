Гельмут Марко: «Это полная катастрофа. а мы теряли время на каждом секторе»

Марко разочарован результатом квалификации.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, отметив, что команда осталась разочарована 16-й позицией Макса Ферстаппена .

«Это полная катастрофа. Трасса ускорялась с каждой минутой, а мы теряли время на каждом секторе. Почему? Вот в этом нам и предстоит разобраться. Но ущерб уже нанесен.

Мы привезли обновления болида на этап в Мексике, и они не оправдали ожиданий. Сейчас мы надеялись, что определили направление для дальнейшего развития. Но это оказалось не так», – рассказал Марко.

