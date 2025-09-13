1

Ферстаппен завершил первую гонку на «Нордшляйфе» на 7-м месте в классе CUP3

Ферстаппен – 7-й в своем классе в первой гонке на «Нордшляйфе».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен успешно дебютировал в гонках на выносливость. В квалификации Ферстаппен, выступавший в классе CUP3 за рулем «Порше Кайман» GT4, показал лучшее время для участников на технике класса CUP3(G). Автомобиль Ферстаппена, как гонщика, выступающего с лицензией «Б», был ограничен в возможностях – мощность двигателя составляла 300 л.с. вместо стандартных 425 л.с.

По итогам четырехчасовой гонки Ферстаппен и его напарник по экипажу Крис Лунхэм финишировали на 7-й позиции в своем классе и на 27-м месте в общем зачете.

Главной задачей Ферстаппена на гонку было проехать хотя бы 14 кругов – что он и сделал, после чего сразу направился в боксы и уступил место за рулем машины своему напарнику. Ферстаппен находится на пути к тому, чтобы выполнить все требования для получения лицензии класса «А». Которая позволит Ферстаппену в будущем осуществить свое желание выступить в гонке «24 часа Нюрбургринга». Однако сделать этого сразу не удалось – Ферстаппен планировал проехать второй отрезок гонки за рулем второй машины команды (это разрешается регламентом), но не смог этого сделать из-за возникших технических проблем.

Из-за участия Ферстаппена на «Нордшляйфе» используют дополнительные трибуны. Организаторы ожидают 50 000 человек на гонке

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
24 часа Нюрбургринга
Нюрбургринг
logoФормула-1
GT
logoМакс Ферстаппен
