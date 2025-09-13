Стефано Доменикали о сокращении дистанции гонок: «Никогда такого не говорил»

В «Ф-1» прокомментировали идею о сокращении длины гонок.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали объяснил собственные слова о том, что современные гонки слишком длинные для молодого поколения.

После этой фразы итальянец подвергся критике – в том числе со стороны пилотов.

«Я никогда не говорил, что нам нужно сократить дистанцию гонки. Я говорил о том, что сегодня внимание людей длится недолго – так что нам нужно быть привлекательными.

Нужно понять, насколько подходит нынешний формат гонок. Их стоит удлинить или укоротить? Каждая идея должна быть рассмотрена», – отметил Доменикали.

