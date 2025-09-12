  • Спортс
  • Из-за участия Ферстаппена на «Нордшляйфе» используют дополнительные трибуны. Организаторы ожидают 50 000 человек на гонке
Из-за участия Ферстаппена на «Нордшляйфе» используют дополнительные трибуны. Организаторы ожидают 50 000 человек на гонке

Ферстаппен поднял интерес к гонке GT3 на «Нордшляйфе».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен примет участие в заездах класса GT3 на легендарной трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе».

Сегодня, 12 сентября, четырехкратный чемпион «Формулы-1» должен проехать практику и получить необходимую лицензию для соревнований в серии NLS, а завтра, 13 сентября, выступить в квалификации и четырехчасовой гонке.

В субботу ожидаются около 50 000 зрителей. Организаторы открыли доступ на две дополнительные трибуны, которые обычно не используются на данных гонках.

Ферстаппен собирается участвовать в гонке GT3 на «Нордшляйфе»

Дэвид Крофт о Ферстаппене в GT: «Его спросят: «Ваше имя?» – «Макс Ферстаппен». – «О, поздравляем, можете участвовать»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Нюрбургринг
GT
logoРед Булл
