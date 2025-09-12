Из-за участия Ферстаппена на «Нордшляйфе» используют дополнительные трибуны. Организаторы ожидают 50 000 человек на гонке

Ферстаппен поднял интерес к гонке GT3 на «Нордшляйфе».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен примет участие в заездах класса GT3 на легендарной трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе».

Сегодня, 12 сентября, четырехкратный чемпион «Формулы-1» должен проехать практику и получить необходимую лицензию для соревнований в серии NLS, а завтра, 13 сентября, выступить в квалификации и четырехчасовой гонке.

В субботу ожидаются около 50 000 зрителей. Организаторы открыли доступ на две дополнительные трибуны, которые обычно не используются на данных гонках.

