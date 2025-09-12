  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дэвид Крофт о Ферстаппене в GT: «Его спросят: «Ваше имя?» – «Макс Ферстаппен». – «О, поздравляем, можете участвовать»
0

Дэвид Крофт о Ферстаппене в GT: «Его спросят: «Ваше имя?» – «Макс Ферстаппен». – «О, поздравляем, можете участвовать»

Крофт пошутил насчет участия Ферстаппена в гонке на «Нордшляйфе».

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт прокомментировал намерение Макса Ферстаппена поучаствовать в гонках класса GT3 на трассе «Нордшляйфе».

Прежде пилоту «Ред Булл» придется получить допуск к участию: в пятницу у Ферстаппена письменный экзамен – по итогам которого он может получить разрешение класса «Б».

При определенных результатах в двух гонках Макс получит допуск к участию в классе «А», где он в составе своей собственной команды «Ферстаппен Рейсинг» собирается выступать за рулем автомобиля «Феррари» 286 GT3.

Комиссия может допустить его к классу «А» и после одной гонки вместо двух – в случае с Ферстаппеном, в очень высокой долей вероятности именно это и произойдет. И тогда Макс сможет выйти на старт гонки уже в это воскресенье.

«Какие вопросы будут на этом экзамене? «Ваше имя?» – «Макс Ферстаппен». – «О, поздравляем, можете участвовать», – пошутил Крофт в подкасте Sky Sports.

Позже журналист дал более информативный ответ:

«Я только что посмотрел, на какие вопросы нужно ответить, чтобы получить разрешение для участия в гонках на «Нордшляйфе». И тут, например, все, что связано с желтыми флагами. Или с какой скоростью можно и нельзя проезжать через зоны действия желтых флагов – и это зоны с ограничением до 60 км/ч или до 120 км/ч.

Если честно, тут довольно запутанно. Для меня, конечно, не для Макса».  

Нико Росберг об участии Ферстаппена в гонке на «Нордшляйфе»: «Это что-то невероятное»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoРед Булл
GT
logoФормула-1
Дэвид Крофт
logoМакс Ферстаппен
Нюрбургринг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лоран Мекьес о Риккардо: «Думаю, благодаря «Форду» Даниэль будет появляться в паддоке «Ф-1»
13 минут назад
Фредерик Вассер: «Сейчас все сосредоточены на сезоне-2026»
30 минут назад
Лука ди Монтедземоло: «У «Феррари» нет лидера»
47 минут назад
Карлос Сайнс: «Даже со слабостями болида «Уильямса» могу быть быстрым»
сегодня, 05:05
Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Не послушав приказ команды, пилоты «Макларена» испытают долгосрочную боль»
1сегодня, 04:49
Эдди Ирвайн: «Шумахер очень многим пожертвовал ради перехода в «Феррари». Возможно, он недобрал 2-3, а то и 5 титулов»
20вчера, 19:44
Нико Росберг об участии Ферстаппена в гонке на «Нордшляйфе»: «Это что-то невероятное»
1вчера, 19:10
Эдди Ирвайн: «Проблема Хэмилтона в том, что он пришел в «Феррари» слишком старым»
16вчера, 18:36
Карлос Сайнс: «Если бы я остался в «Макларене», то сейчас бы боролся за чемпионский титул»
12вчера, 17:50
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о командной тактике «Макларена»: «У болельщиков в такой ситуации остается ощущение того, что их обокрали»
4вчера, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
вчера, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27