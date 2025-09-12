Дэвид Крофт о Ферстаппене в GT: «Его спросят: «Ваше имя?» – «Макс Ферстаппен». – «О, поздравляем, можете участвовать»

Крофт пошутил насчет участия Ферстаппена в гонке на «Нордшляйфе».

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт прокомментировал намерение Макса Ферстаппена поучаствовать в гонках класса GT3 на трассе «Нордшляйфе».

Прежде пилоту «Ред Булл » придется получить допуск к участию: в пятницу у Ферстаппена письменный экзамен – по итогам которого он может получить разрешение класса «Б».

При определенных результатах в двух гонках Макс получит допуск к участию в классе «А», где он в составе своей собственной команды «Ферстаппен Рейсинг» собирается выступать за рулем автомобиля «Феррари» 286 GT 3.

Комиссия может допустить его к классу «А» и после одной гонки вместо двух – в случае с Ферстаппеном, в очень высокой долей вероятности именно это и произойдет. И тогда Макс сможет выйти на старт гонки уже в это воскресенье.

«Какие вопросы будут на этом экзамене? «Ваше имя?» – «Макс Ферстаппен». – «О, поздравляем, можете участвовать», – пошутил Крофт в подкасте Sky Sports.

Позже журналист дал более информативный ответ:

«Я только что посмотрел, на какие вопросы нужно ответить, чтобы получить разрешение для участия в гонках на «Нордшляйфе». И тут, например, все, что связано с желтыми флагами. Или с какой скоростью можно и нельзя проезжать через зоны действия желтых флагов – и это зоны с ограничением до 60 км/ч или до 120 км/ч.

Если честно, тут довольно запутанно. Для меня, конечно, не для Макса».

