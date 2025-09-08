Ферстаппен собирается участвовать в гонке GT3 на «Нордшляйфе»
Ферстаппен готовится к участию в гонке на «Нордшляйфе».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен собирается выступить в гонке на машине класса GT3. Ферстаппен будет участвовать в тестах, которые пройдут на «Нордшляйфе» в субботу, 13 сентября.
Отмечается, что если тесты пройдут успешно, то Ферстаппен официально выйдет на старт девятого этапа чемпионата NLS, который пройдет 27 сентября. Ферстаппен будет выступать за рулем автомобиля «Феррари», в составе своей собственной команды «Ферстаппен Рейсинг».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
