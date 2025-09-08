1

Ферстаппен собирается участвовать в гонке GT3 на «Нордшляйфе»

Ферстаппен готовится к участию в гонке на «Нордшляйфе».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен собирается выступить в гонке на машине класса GT3. Ферстаппен будет участвовать в тестах, которые пройдут на «Нордшляйфе» в субботу, 13 сентября.

Отмечается, что если тесты пройдут успешно, то Ферстаппен официально выйдет на старт девятого этапа чемпионата NLS, который пройдет 27 сентября. Ферстаппен будет выступать за рулем автомобиля «Феррари», в составе своей собственной команды «Ферстаппен Рейсинг».

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
GT
Нюрбургринг
