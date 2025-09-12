Марк Хьюз об Алонсо и Феттеле в «Феррари»: «Надолго ли Леклеру хватит веры? Шарль отдает лучшие годы команде, которая все еще не в форме»

Хьюз опасается, что Леклер повторит судьбу Алонсо и Феттеля в «Феррари».

Обозреватель и технический эксперт Марк Хьюз поделился мыслями о многолетних неудачах Скудерии и судьбе лидера команды Шарля Леклера .

«Ожидания в «Феррари» всегда самые высокие, а давление – как при успехе, так и при провале – вполне очевидно. После титула Кими Райкконена 2007 года постоянные сезоны в духе «почти получилось» обернулись замкнутым кругом увольнений и отставок – словно день сурка.

Фернандо Алонсо почти выиграл титул в первый же год в «Феррари». Почти. Он почти выиграл снова двумя годами позже. Но давление из-за несостоявшегося чемпионства превратило легкое раздражение между ним и командой в полноценный раскол. Его преемник Себастьян Феттель прошел фактически через то же самое.

Надолго ли хватит веры Шарлю Леклеру, который семь лет выигрывает гонки, выступая за команду, но так и не вступил в борьбу за титул? Он, возможно, быстрейший пилот на решетке по чистой скорости и способен буквально приукрашивать болид своим пилотажем. Но он отдает лучшие годы организации, которая все еще не в форме. Как долго он будет подавлять желание уйти, прежде чем это станет неизбежным?» – высказался эксперт.

