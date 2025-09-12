Нико Росберг: «Крофт распознает звук самолета Ферстаппена и подтверждает, что Макс очень часто прилетает на симулятор»

Росберг рассказал, что Крофт следит за самолетом Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг сообщил, что комментатор Sky Sports Дэвид Крофт слушает звук джета Макса Ферстаппена , который «очень часто» прилетает из Монако в Милтон-Кейнс.

«Мне понравилось, что Крофти, который живет прямо у аэропорта «Крэнфилд», научился распознавать громкий звук самолета Макса Ферстаппена.

И Крофти подтвердил, что Макс Ферстаппен очень часто прилетает на базу «Ред Булл » – значит, очень часто работает на симуляторе.

Так я узнал, что у него очень хорошая рабочая этика, он по-прежнему упорно трудится с командой ради побед. Приятно это слышать», – заявил эксперт.

