Нико Росберг: «Крофт распознает звук самолета Ферстаппена и подтверждает, что Макс очень часто прилетает на симулятор»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг сообщил, что комментатор Sky Sports Дэвид Крофт слушает звук джета Макса Ферстаппена, который «очень часто» прилетает из Монако в Милтон-Кейнс.
«Мне понравилось, что Крофти, который живет прямо у аэропорта «Крэнфилд», научился распознавать громкий звук самолета Макса Ферстаппена.
И Крофти подтвердил, что Макс Ферстаппен очень часто прилетает на базу «Ред Булл» – значит, очень часто работает на симуляторе.
Так я узнал, что у него очень хорошая рабочая этика, он по-прежнему упорно трудится с командой ради побед. Приятно это слышать», – заявил эксперт.
