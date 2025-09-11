Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопросы о сильнейших гонщиках «Формулы-1» по различным параметрам с одним условием – четырехкратный чемпион мира не мог назвать себя.
Нидерландец выделил лишь двух конкурентов – лидера «Феррари» Шарля Леклера и ветерана «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
– Кто лучший в квалификациях?
– Уф, сложно, но, думаю, в данный момент… Я всегда считал Шарля Леклера очень сильным пилотом в квалификациях.
– Лучший в гонках?
– Что мне нравится? Не знаю. Мне всегда было по душе – и раньше тоже – как Фернандо проводит гонки. Он настоящий боец. Вот что мне нравится.
– Лучший по гоночному интеллекту?
– По интеллекту? Я бы делал ставку на опыт. Нет, себя называть я не буду, так что выберу Фернандо Алонсо – за его опыт.
– Лучший по обгонам?
– Шарль Леклер хорош и в обгонах.
– Лучший в защите?
– Фернандо Алонсо! Он блестяще защищается.
– Харизма?
– (Думает несколько секунд) На самом деле это не имеет значения. Для пилота «Ф-1» – нет.
– Лучший по настрою на борьбу?
– Фернандо, без сомнений!
– А кто лучший пилот в истории «Ф-1»?
– На мой взгляд, сказать невозможно. Великих гонщиков так много, и из разных эпох. Считаю, важнее просто ценить всех хороших пилотов.
