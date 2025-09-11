  • Спортс
  Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя
Ферстаппен поставил Алонсо и Леклера выше других соперников.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопросы о сильнейших гонщиках «Формулы-1» по различным параметрам с одним условием – четырехкратный чемпион мира не мог назвать себя.

Нидерландец выделил лишь двух конкурентов – лидера «Феррари» Шарля Леклера и ветерана «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

– Кто лучший в квалификациях?

– Уф, сложно, но, думаю, в данный момент… Я всегда считал Шарля Леклера очень сильным пилотом в квалификациях.

– Лучший в гонках?

– Что мне нравится? Не знаю. Мне всегда было по душе – и раньше тоже – как Фернандо проводит гонки. Он настоящий боец. Вот что мне нравится.

– Лучший по гоночному интеллекту?

– По интеллекту? Я бы делал ставку на опыт. Нет, себя называть я не буду, так что выберу Фернандо Алонсо – за его опыт.

– Лучший по обгонам?

– Шарль Леклер хорош и в обгонах.

– Лучший в защите?

– Фернандо Алонсо! Он блестяще защищается.

– Харизма?

– (Думает несколько секунд) На самом деле это не имеет значения. Для пилота «Ф-1» – нет.

– Лучший по настрою на борьбу?

– Фернандо, без сомнений!

– А кто лучший пилот в истории «Ф-1»?

– На мой взгляд, сказать невозможно. Великих гонщиков так много, и из разных эпох. Считаю, важнее просто ценить всех хороших пилотов.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Mundo Deportivo
