Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя

Ферстаппен поставил Алонсо и Леклера выше других соперников.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен ответил на вопросы о сильнейших гонщиках «Формулы-1» по различным параметрам с одним условием – четырехкратный чемпион мира не мог назвать себя.

Нидерландец выделил лишь двух конкурентов – лидера «Феррари» Шарля Леклера и ветерана «Астон Мартин » Фернандо Алонсо.

– Кто лучший в квалификациях?

– Уф, сложно, но, думаю, в данный момент… Я всегда считал Шарля Леклера очень сильным пилотом в квалификациях.

– Лучший в гонках?

– Что мне нравится? Не знаю. Мне всегда было по душе – и раньше тоже – как Фернандо проводит гонки. Он настоящий боец. Вот что мне нравится.

– Лучший по гоночному интеллекту?

– По интеллекту? Я бы делал ставку на опыт. Нет, себя называть я не буду, так что выберу Фернандо Алонсо – за его опыт.

– Лучший по обгонам?

– Шарль Леклер хорош и в обгонах.

– Лучший в защите?

– Фернандо Алонсо! Он блестяще защищается.

– Харизма?

– (Думает несколько секунд) На самом деле это не имеет значения. Для пилота «Ф-1» – нет.

– Лучший по настрою на борьбу?

– Фернандо, без сомнений!

– А кто лучший пилот в истории «Ф-1»?

– На мой взгляд, сказать невозможно. Великих гонщиков так много, и из разных эпох. Считаю, важнее просто ценить всех хороших пилотов.

Фернандо Алонсо против сокращения Гран-при: «Никто не говорит о 60-минутных футбольных матчах. Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1»

Выступления за «Феррари» – боль. И, похоже, Леклер упивается страданиями