  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Сражение с Алонсо за титул в 2026-м – это была бы фантастика»
1

Макс Ферстаппен: «Сражение с Алонсо за титул в 2026-м – это была бы фантастика»

Ферстаппен был бы счастлив побороться с Алонсо за чемпионство.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен провел параллели между собой и соперником из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а также выразил надежду на борьбу с ветераном за титул.

– [В 2025 году] ты словно в ситуации Фернандо Алонсо. У него нет машины, которая позволяла бы завоевать титул, но он никогда не сдается. Он всегда сражается, и я восхищаюсь этим.

Ему 44 года, и он по-прежнему очень мотивирован, по-настоящему увлечен своим делом. Он сохраняет огромную страсть даже тогда, когда все идет не очень хорошо. Для меня это признак настоящего бойца.

Надеюсь, я смогу делать то же самое еще долго. Всегда стремиться к большему, выжимать из себя максимум.

– К слову о Фернандо Алонсо. Как считаешь, может ли в следующем году развернуться борьба за титул между тобой и Алонсо?

– Надеюсь на это! Сражение с Алонсо за титул – это была бы фантастика. Я очень уважаю Фернандо, он великий чемпион. Мне бы очень этого хотелось, но прямо сейчас трудно сказать, какой будет «Ф-1» в 2026 году.

– Станет ли борьба за титул восстановлением справедливости для него за все эти годы?

– Да. Фернандо мог выиграть гораздо больше, это точно. Он мог одержать куда больше побед, если бы оказывался в нужных командах в нужное время.

Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Mundo Deportivo
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джолион Палмер о «Макларене»: «Не припомню, чтобы команды проводили размен позициями между своими гонщиками из-за задержки на пит-стопе»
3 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Не хочу выступать на «Дакаре» и «Инди-500». Риск не стоит того»
7 минут назад
«В гонках никогда в жизни так не нервничал». Ландо Норрис об участии в турнире по гольфу
39 минут назад
«Мерседес» заблокировал Боттасу возможность участвовать в тестах за «Кадиллак» в 2025 году (GP Blog)
40 минут назад
Фернандо Алонсо о лучших гонках в карьере: «Гран-при Малайзии 2010 года – я проехал 30 кругов со сломанной коробкой передач»
359 минут назад
Пьер Гасли о новом контракте с «Альпин»: «Я обдумывал и другие варианты»
сегодня, 12:54
Макс Ферстаппен: «Уверен, Ямаль выиграет «Золотой мяч» в ближайшие годы»
сегодня, 12:54
Габриэл Бортолето о 15 годах Хюлькенберга без подиума: «Никогда не считал это справедливым. Нико безумно быстр и мог достичь большего»
сегодня, 12:35
Ральф Шумахер: «Следующий сезон кажется для Аджара лучшей возможностью для перехода в «Ред Булл»
сегодня, 12:32
Фернандо Алонсо о самом большом разочаровании в карьере: «Гран-при Абу-Даби 2010 года»
сегодня, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
сегодня, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27