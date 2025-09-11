Макс Ферстаппен: «Сражение с Алонсо за титул в 2026-м – это была бы фантастика»

Ферстаппен был бы счастлив побороться с Алонсо за чемпионство.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен провел параллели между собой и соперником из «Астон Мартин » Фернандо Алонсо , а также выразил надежду на борьбу с ветераном за титул.

– [В 2025 году] ты словно в ситуации Фернандо Алонсо. У него нет машины, которая позволяла бы завоевать титул, но он никогда не сдается. Он всегда сражается, и я восхищаюсь этим.

Ему 44 года, и он по-прежнему очень мотивирован, по-настоящему увлечен своим делом. Он сохраняет огромную страсть даже тогда, когда все идет не очень хорошо. Для меня это признак настоящего бойца.

Надеюсь, я смогу делать то же самое еще долго. Всегда стремиться к большему, выжимать из себя максимум.

– К слову о Фернандо Алонсо. Как считаешь, может ли в следующем году развернуться борьба за титул между тобой и Алонсо?

– Надеюсь на это! Сражение с Алонсо за титул – это была бы фантастика. Я очень уважаю Фернандо, он великий чемпион. Мне бы очень этого хотелось, но прямо сейчас трудно сказать, какой будет «Ф-1» в 2026 году.

– Станет ли борьба за титул восстановлением справедливости для него за все эти годы?

– Да. Фернандо мог выиграть гораздо больше, это точно. Он мог одержать куда больше побед, если бы оказывался в нужных командах в нужное время.

Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя