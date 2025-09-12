  • Спортс
  • Дэвид Крофт о вкладе Мекьеса в победу «Ред Булл»: «Лоран понимает технические запросы гонщиков лучше, чем Хорнер. Кристиан – не инженер»
Крофт не согласился со скромным заявлением Мекьеса.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о влиянии Лорана Мекьеса на победу Макса Ферстаппена на Гран-при Италии – cам руководитель «Ред Булл» назвал свой вклад «нулевым».

Перед гонкой Мекьес поддержал Ферстаппена, когда тот не согласился с инженерами и решил выбрать другое решение.

«Пожалуй, [Мекьес] понимает технические запросы гонщиков лучше, чем Кристиан Хорнер.

Не говорю, что такого бы не было [при Хорнере], однако у Лорана есть компетенция, образование и опыт, чтобы вести такие беседы с инженерами – и инженеры уважают взгляды Лорана.

Несмотря на все свои сильные стороны, Кристиан – не инженер. Думаю, иногда требуется, чтобы на высокой должности был человек, который понимает инженерные принципы и может в данном случае встать на сторону Макса, а не сказать: «Что ж, Макс, инженерам виднее».

Не говорю, что так все было устроено раньше, но в этот раз подобного точно не было», – заявил журналист.

Лоран Мекьес: «Я внес нулевой вклад в победу «Ред Булл» в Италии»

«Наблюдательность Ферстаппена – черта, отличающая великих». Журналист Бенсон о том, что Макс заметил медленный пит-стоп Норриса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
