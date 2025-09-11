Лоран Мекьес: «Я внес нулевой вклад в победу «Ред Булл» в Италии»

Мекьес заявил, что не повлиял на триумф Ферстаппена в Монце.

Новый руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес ответил на вопрос о вкладе в победу Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.

«Ответ очень простой: мой вклад нулевой.

И я не шучу. 1500 людей работают над тем, чтобы сделать машину быстрее, чтобы извлечь сотые и тысячные. Так что короткий ответ – я внес нулевой вклад.

Наша единственная роль – создать условия для имеющихся талантов, чтобы они смогли максимально себя реализовать. Вот и все – ничего больше», – заявил Лоран.

Менеджер объяснил, что прогресс в Италии обеспечили решения, принятые до его прихода:

«Многие детали готовят только под Монцу. Есть антикрылья для Монцы, настройки для Монцы. В прошлом году это был очень тяжелый момент, и парни все проанализировали и подготовили очень точечные решения. Такое ощущение, что цель даже превзошли – это означает, что болид оказался в куда более подходящем рабочем окне, чем на других трассах».

