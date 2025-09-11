  • Спортс
  • Эдди Ирвайн: «Шумахер очень многим пожертвовал ради перехода в «Феррари». Возможно, он недобрал 2-3, а то и 5 титулов»
2

Ирвайн провел параллели между карьерой Шумахера и Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Эдди Ирвайн поделился воспоминаниями о выступлениях с Михаэлем Шумахером за «Феррари».

Ирвайн считает, что Шумахер проделал огромный объем работы и многим пожертвовал ради перехода в Скудерию.

И, по мнению ирландца, единственный гонщик, способный перевернуть для «Феррари» ситуацию схожим образом, как это сделал в свое время Михаэль, является Макс Ферстаппен.

«Во времена моих выступлений, когда в «Феррари» перешел Михаэль Шумахер, он считался быстрейшим с запасом гонщиком «Формулы-1». И из-за этого в «Феррари» пришли и Рори Берн, и Росс Браун, и многие другие. Вся команда была построена вокруг того факта, что Михаэль пришел из другого мира.

В какой-то степени с тем Михаэлем можно сравнить нынешнего Ферстаппена. В том смысле, что если Макс сменит команду, он может привести за собой многих специалистов. Потому что без выстроенной системы вы ничего не измените, все останется прежним.

Михаэль ради перехода в «Феррари» очень многим пожертвовал. Возможно, решившись на переход из «Бенеттона» в «Феррари», он не добрал два, три, а может и пять титулов.

Потому что в первые сезоны они ничего не добились – и люди даже не представляют, насколько все плохо было в «Феррари». Михаэль сам понимал, что [с точки зрения результатов] в этом переходе нет никакого смысла. Но он был настолько сильнее остальных гонщиков, что просто решил: «Я все равно это сделаю. Я перейду в «Феррари», а там посмотрим». И это просто поразительно.

И да, он добился огромных успехов с «Феррари». Но люди забывают, что на это ушло четыре года. Да, он постоянно был рядом, но чего-то не хватало. При этом Михаэль старался изо всех сил. Так что да, всего этого легко могло бы и не случиться.

И если проводить параллели, то я бы с радостью посмотрел на Макса Ферстаппена в «Феррари». Думаю, это было бы нечто сенсационное. Я лишь надеюсь, что Макс [если решится на переход в «Феррари»] не сделает это слишком поздно, как Хэмилтон», – рассказал Ирвайн.

Ферстаппен получил 10 из 10 за Гран-при Италии от сайта «Ф-1», Албон выше Норриса, Пиастри на равных с Расселлом и Алонсо

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Михаэль Шумахер
Эдди Ирвайн
Макс Ферстаппен
Феррари
Бенеттон
Ред Булл
Формула-1
