Ферстаппен получил 10 из 10 за Гран-при Италии от сайта «Ф-1», Албон выше Норриса, Пиастри на равных с Расселлом и Алонсо
Пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставили оценки пилотам на Гран-при Италии по десятибалльной шкале с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.
Победитель квалификации и гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл» получил максимум, пилоту «Уильямса» Алексу Албону выставили в среднем 9 из 10, гонщику «Макларена» Ландо Норрису – 8,6.
Лидер сезона Оскар Пиастри уступил в рейтинге новичку «Заубера» Габриэлу Бортолето и разделил пятую строчку с гонщиками «Мерседеса» и «Астон Мартин» Джорджем Расселлом и Фернандо Алонсо, пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон замкнули топ-10.
Рейтинг гонщиков на Гран-при Италии (сайт «Формулы-1»)
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 10
2. Алекс Албон («Уильямс») – 9
3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,6
4. Габриэл Бортолето («Заубер») – 8,4
5-7. Оскар Пиастри («Макларен») – 8
5-7. Джордж Расселл («Мерседес») – 8
5-7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8
8-9. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8
8-9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,8
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 7,4
Пиастри остается лидером по среднему баллу за сезон, Ферстаппен сравнялся с Норрисом, Хэмилтон вернулся в десятку.
Средняя оценка за сезон-2025 (сайт «Формулы-1»)
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,6
2-3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,2
2-3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,2
4-5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8
4-5. Алекс Албон («Уильямс») – 7,8
6. Джордж Расселл («Мерседес») -7,7
7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,2
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,1
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,8
