  • Ферстаппен получил 10 из 10 за Гран-при Италии от сайта «Ф-1», Албон выше Норриса, Пиастри на равных с Расселлом и Алонсо
0

Ферстаппен получил 10 из 10 за Гран-при Италии от сайта «Ф-1», Албон выше Норриса, Пиастри на равных с Расселлом и Алонсо

Сайт «Ф-1» признал идеальным выступление Ферстаппена в Монце.

Пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставили оценки пилотам на Гран-при Италии по десятибалльной шкале с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Победитель квалификации и гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл» получил максимум, пилоту «Уильямса» Алексу Албону выставили в среднем 9 из 10, гонщику «Макларена» Ландо Норрису – 8,6.

Лидер сезона Оскар Пиастри уступил в рейтинге новичку «Заубера» Габриэлу Бортолето и разделил пятую строчку с гонщиками «Мерседеса» и «Астон Мартин» Джорджем Расселлом и Фернандо Алонсо, пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон замкнули топ-10.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Италии (сайт «Формулы-1»)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 10

2. Алекс Албон («Уильямс») – 9

3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,6

4. Габриэл Бортолето («Заубер») – 8,4

5-7. Оскар Пиастри («Макларен») – 8

5-7. Джордж Расселл («Мерседес») – 8

5-7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8

8-9. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8

8-9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,8

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 7,4

Пиастри остается лидером по среднему баллу за сезон, Ферстаппен сравнялся с Норрисом, Хэмилтон вернулся в десятку.

Средняя оценка за сезон-2025 (сайт «Формулы-1»)

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,6

2-3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,2

2-3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,2

4-5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8

4-5. Алекс Албон («Уильямс») – 7,8

6. Джордж Расселл («Мерседес») -7,7

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,2

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,1

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,8

Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Италии по версии The Race, Алонсо и Леклер в топ-3, Антонелли – худший

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
