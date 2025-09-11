Эдди Ирвайн: «Проблема Хэмилтона в том, что он пришел в «Феррари» слишком старым»

Ирвайн высказался о трудностях Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Эдди Ирвайн выразил опасения, что Льюис Хэмилтон мог опоздать с переходом в «Феррари » и что у семикратного чемпиона не хватит времени для того, чтобы все-таки добиться успеха и выиграть титул со Скудерией.

«Проблема с Льюисом Хэмилтоном в том, что он пришел в «Феррари» слишком поздно, уже слишком старым. С другой стороны, он выиграл семь чемпионских титулов. Так что у всего есть цена, всегда приходится чем-то жертвовать.

Работать в «Феррари» всегда непросто, потому что у этой команды опять же всегда была проблема – в Италии есть только «Феррари». Команды, которые базируются в Великобритании, всегда находятся в окружении друг друга. И происходит так называемое перекрестное опыление. Когда же ваша команда одна в Маранелло, особенности работы сильно меняются.

Так с «Феррари» было всегда. У «Феррари» есть имидж, репутация, история, вообще все. За исключением того самого перекрестного опыления, которое улучшает взаимодействие. И работать в таких условиях всегда сложнее», – рассказал Ирвайн.

