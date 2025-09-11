Андреа Кими Антонелли: «Европейская часть сезона получилась очень трудной – рад, что она позади»
Антонелли надеется на прогресс на последней стадии сезона.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился мнением о своих перспективах на остаток чемпионата.
Антонелли признал, что европейская часть сезона сложилась для него не лучшим образом, и что в оставшейся части сезона он надеется вернуться на тот уровень, который демонстрировал на стартовом отрезке – с Гран-при Австралии до Гран-при Майами.
«Да, я действительно на это надеюсь. Европейская часть сезона получилась для меня очень трудной, все прошло не лучшим образом. И я надеюсь, что мы сможем вернуться на тот уровень, который был в начале сезона.
С нетерпением жду начала оставшейся части чемпионата. Я рад, что европейская часть сезона закончилась и осталась позади», – рассказал Антонелли.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
