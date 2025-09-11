  • Спортс
  • Дэвид Култхард: «Если у «Ред Булл» будут проблемы в 2026 году – Ферстаппен скорее всего перейдет куда-то еще»
Дэвид Култхард: «Если у «Ред Булл» будут проблемы в 2026 году – Ферстаппен скорее всего перейдет куда-то еще»

Култхард не исключает ухода Ферстаппена из «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что Макс Ферстаппен вполне может сменить команду после сезона-2026, если двигатель «Ред Булл» окажется неконкурентоспособным в сравнении с другими производителями.

«Ответом на вопрос будет то, что на самом деле это зависит даже не от самого Макса. Я полагаю, что Макс хочет посмотреть на положение дел в 2026 году. Если у «Ред Булл» возникнут серьезные проблемы с их двигателем, то в этом случае у них появится значительный повод для беспокойства, я в этом уверен.

Если же все будет выглядеть не так уж плохо – если, скажем, двигатель «Ред Булл» будет работать нормально, но команде понадобится чуть больше времени для доработки болида в условиях нового регламента, – это, опять же, выиграет для «Ред Булл» немного времени.

Но если у «Ред Булл» будут проблемы – да, тогда Макс скорее всего перейдет куда-то еще. У него есть на это полное право. И вряд ли команда сможет в чем-то его упрекнуть. Одно я знаю точно – если это случится, Макс придет в «Ред Булл», посмотрит руководству в глаза и скажет прямо: «Я ухожу вот по таким-то причинам». Он открытый и честный парень. Он не тот, кто уйдет без причины.

Могу ли я представить себе переход Ферстаппена в «Мерседес»? Да, могу. Значит ли это, что данный переход точно случится? Разумеется нет. Полагаю, я могу дать те же 50 процентов на то, что Макс может перейти в «Феррари». Он пойдет в ту команду, где у него будут наилучшие шансы оказаться за рулем победной машины. Макс не станет менять команду ради денег, он уже заработал достаточно. Он пойдет туда, где, как ему кажется, он сможет быть собой», – рассказал Култхард.

Ферстаппен получил 10 из 10 за Гран-при Италии от сайта «Ф-1», Албон выше Норриса, Пиастри на равных с Расселлом и Алонсо

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
