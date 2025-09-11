Экс-менеджер команд «Ф-1» Галлахер о Норрисе и Пиастри: «Это война, перчатки сброшены. Время на разговоры о слабости Ландо закончилось»

Галлахер назвал «войной» противостояние Норриса и Пиастри.

Бывший комментатор «Формулы-1» Марк Галлахер, известный по работе топ-менеджером в «Джордане », «Ягуаре» и «Косуорте», высказался о психологии Ландо Норриса и его борьбе с напарником по «Макларену » Оскаром Пиастри .

«На мой взгляд, Пиастри совершил несколько шагов вперед [в 2025 году], и Ландо показывает очень схожий темп. Ключевой момент заключается в том, сможет ли Ландо справиться со своей так называемой психологической слабостью. Я говорю «так называемой», потому что пресса любит спекулировать по поводу его сомнений в себе.

Он говорил о своем психическом здоровье в подкасте High Performance, но вот истинная картина: сейчас он на вершине мирового автоспорта, и любая предполагаемая слабость – реальная или воображаемая – раздувается.

Полагаю, время на разговоры о слабости закончилось. Это война. И в этой войне противником является Оскар Пиастри. Перчатки сброшены», – сообщил эксперт.

Экс-менеджер команд «Ф-1» Галлахер исключил уход Норриса из «Макларена» в случае проигрыша титула

В рафинированном «Макларене» не могут даже эффектно поругаться. А вы тоже свистели бы Норрису?