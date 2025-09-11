  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-менеджер команд «Ф-1» Галлахер о Норрисе и Пиастри: «Это война, перчатки сброшены. Время на разговоры о слабости Ландо закончилось»
0

Экс-менеджер команд «Ф-1» Галлахер о Норрисе и Пиастри: «Это война, перчатки сброшены. Время на разговоры о слабости Ландо закончилось»

Галлахер назвал «войной» противостояние Норриса и Пиастри.

Бывший комментатор «Формулы-1» Марк Галлахер, известный по работе топ-менеджером в «Джордане», «Ягуаре» и «Косуорте», высказался о психологии Ландо Норриса и его борьбе с напарником по «Макларену» Оскаром Пиастри.

«На мой взгляд, Пиастри совершил несколько шагов вперед [в 2025 году], и Ландо показывает очень схожий темп. Ключевой момент заключается в том, сможет ли Ландо справиться со своей так называемой психологической слабостью. Я говорю «так называемой», потому что пресса любит спекулировать по поводу его сомнений в себе.

Он говорил о своем психическом здоровье в подкасте High Performance, но вот истинная картина: сейчас он на вершине мирового автоспорта, и любая предполагаемая слабость – реальная или воображаемая – раздувается.

Полагаю, время на разговоры о слабости закончилось. Это война. И в этой войне противником является Оскар Пиастри. Перчатки сброшены», – сообщил эксперт.

Экс-менеджер команд «Ф-1» Галлахер исключил уход Норриса из «Макларена» в случае проигрыша титула

В рафинированном «Макларене» не могут даже эффектно поругаться. А вы тоже свистели бы Норрису?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Марк Галлахер
logoМакларен
Косуорт
Джордан
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»
111 минут назад
Лоран Мекьес: «Я внес нулевой вклад в победу «Ред Булл» в Италии»
13 минут назад
Чемпион «Ф-2»-2023 Пуршер станет пилотом «Пежо» в WEC
33 минуты назад
Электросерия MotoE – гонки поддержки MotoGP – закроется после семи сезонов
сегодня, 10:12
Владимир Башмаков о размене в Монце: «Ферстаппен или Шумахер не отдали бы позицию, что привело бы к напряжению. «Макларен» оказался в сложной ситуации»
1сегодня, 09:45
Ральф Шумахер: «Будет безумием, если «Макларен» не позволит Данну перейти в «Ф-1» в 2026-м»
2сегодня, 09:18
Экс-менеджер команд «Ф-1» Галлахер исключил уход Норриса из «Макларена» в случае проигрыша титула
1сегодня, 08:46
Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя
38сегодня, 08:16
Габриэл Бортолето: «В Ферстаппене ноль фальши, у него доброе сердце. Люди не всегда видят хорошую сторону Макса»
4сегодня, 07:28
Нико Росберг: «Ферстаппен входит в топ-5 лучших гонщиков в истории «Формулы-1»
36вчера, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
сегодня, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27