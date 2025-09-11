  • Спортс
Экс-менеджер команд «Ф-1» Галлахер исключил уход Норриса из «Макларена» в случае проигрыша титула

Галлахер высказался о потенциальном разрыве между Норрисом и «Маклареном».

Бывший комментатор «Формулы-1» Марк Галлахер, известный по работе топ-менеджером в «Джордане», «Ягуаре» и «Косуорте», отреагировал на мнение о том, что Ландо Норрис покинет «Макларен», если Оскар Пиастри станет чемпионом мира.

«Нет, не считаю, что есть хоть какая-то вероятность такого исхода. «Макларен» очень высоко его ценит, и меня весьма впечатляла скорость Ландо – как в квалификациях, так и в гонках. Если посмотреть на данные, проанализировать круги, они фактически на равных с Оскаром. Оба гонщика очень сильны, это фантастическая пара.

Увы, победит лишь один. Но другой не должен чувствовать себя уязвленным. Просто так устроен спорт.

Не думаю, что проигрыш ударит по траектории развития Ландо. В Зандворте он сошел не по своей вине. Да, ранее случались ошибки, но настоящий вопрос заключается в том, сделаны ли выводы из них», – отметил эксперт.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

«Очень честно!» Марко посмеялся над тактикой «Макларена» в Монце

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
Джордан
Косуорт
logoМакларен
Марк Галлахер
Гран-при Нидерландов
