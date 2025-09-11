  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер: «Будет безумием, если «Макларен» не позволит Данну перейти в «Ф-1» в 2026-м»
0

Ральф Шумахер: «Будет безумием, если «Макларен» не позволит Данну перейти в «Ф-1» в 2026-м»

Шумахер видит Данна в «Ф-1» в следующем году.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о предполагаемых переходах юниоров «Ред Булл» и «Макларена» Арвида Линдблада и Алекса Данна из «Формулы-2» уже в 2026-м.

«Не могу точно сказать – в «Формуле-1» все меняется быстро. Конечно, есть суперталантливые ребята – например, Алекс Данн. Также есть Линдблад. Считаю, они пробьются в «Формулу-1».

Уж точно один из них, если «Макларен» позволит – но будет безумием, если не позволит. В то же время места быстро заканчиваются», – заявил Ральф в интервью Formel1.de.

В «Ф-2» главное – не успех, а перебивать скандалы и несправедливость правил

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 16 пилотов из 22

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
Алекс Данн
возможные переходы
logoМакларен
Арвид Линдблад
logoРальф Шумахер
logoФормула-2
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Владимир Башмаков о размене в Монце: «Ферстаппен или Шумахер не отдали бы позицию, что привело бы к напряжению. «Макларен» оказался в сложной ситуации»
3 минуты назад
Экс-менеджер команд «Ф-1» Галлахер исключил уход Норриса из «Макларена» в случае проигрыша титула
1сегодня, 08:46
Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя
33сегодня, 08:16
Габриэл Бортолето: «В Ферстаппене ноль фальши, у него доброе сердце. Люди не всегда видят хорошую сторону Макса»
1сегодня, 07:28
Нико Росберг: «Ферстаппен входит в топ-5 лучших гонщиков в истории «Формулы-1»
36вчера, 19:48
Лиам Лоусон: «Как гонщик Аджар готов к переходу в «Ред Булл»
6вчера, 19:21
В Имоле хотят вернуться в календарь «Ф-1» на условиях ротации Гран-при (Planet F1)
5вчера, 18:55
Макс Ферстаппен о Пересе: «Надеюсь, он с самого начала поможет «Кадиллаку» двигаться в правильном направлении»
1вчера, 18:21
Нико Росберг о новом контракте Расселла: «Мне кажется, Джордж теперь борется с Тото Вольффом его же методами»
7вчера, 17:34
Ральф Шумахер: «Возникает ощущение, что союз Ферстаппена и «Феррари» действительно может отлично сработать»
12вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
сегодня, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27