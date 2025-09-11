Ральф Шумахер: «Будет безумием, если «Макларен» не позволит Данну перейти в «Ф-1» в 2026-м»
Шумахер видит Данна в «Ф-1» в следующем году.
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о предполагаемых переходах юниоров «Ред Булл» и «Макларена» Арвида Линдблада и Алекса Данна из «Формулы-2» уже в 2026-м.
«Не могу точно сказать – в «Формуле-1» все меняется быстро. Конечно, есть суперталантливые ребята – например, Алекс Данн. Также есть Линдблад. Считаю, они пробьются в «Формулу-1».
Уж точно один из них, если «Макларен» позволит – но будет безумием, если не позволит. В то же время места быстро заканчиваются», – заявил Ральф в интервью Formel1.de.
В «Ф-2» главное – не успех, а перебивать скандалы и несправедливость правил
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 16 пилотов из 22
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости