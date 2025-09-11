Ральф Шумахер: «Будет безумием, если «Макларен» не позволит Данну перейти в «Ф-1» в 2026-м»

Шумахер видит Данна в «Ф-1» в следующем году.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о предполагаемых переходах юниоров «Ред Булл » и «Макларена » Арвида Линдблада и Алекса Данна из «Формулы-2» уже в 2026-м.

«Не могу точно сказать – в «Формуле-1» все меняется быстро. Конечно, есть суперталантливые ребята – например, Алекс Данн. Также есть Линдблад. Считаю, они пробьются в «Формулу-1».

Уж точно один из них, если «Макларен» позволит – но будет безумием, если не позволит. В то же время места быстро заканчиваются», – заявил Ральф в интервью Formel1.de.

